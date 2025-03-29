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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: 'Gol Yemediğimiz Her Dakika Oyun Lehimize Dönmüştü'

Kasımpaşa, Samsunspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Antrenör Serhat Sütlü, maç sonrası değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 18:42
Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: 'Gol Yemediğimiz Her Dakika Oyun Lehimize Dönmüştü'

Kasımpaşa, Samsunspor'u 2-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, basın toplantısında, "Samsunspor’u iyi analiz ettik, gol yemediğimiz her dakika oyun lehimize dönmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Maç Öncesi Haftalık Analiz

Sütlü, maç öncesinde hafta boyunca Samsunspor'un detaylı analizini yaptıklarını belirtti. "Maça 5’li bir savunma ile başladık. Gelinen noktada Samsunspor üzerine kapsamlı çalışmalar yaptık. 5’li savunma dizayn ettik. Oyunun merkezini daralttığımızda hücumda daha çok etkili olan Samsunspor’u iyi analiz etme fırsatımız oldu," dedi.

Deplasman Zorluğu ve Takım İyi Çalıştı

Deplasmanın zorluğuna da değinen Sütlü, Samsunspor'un yerini tamamen hak eden bir takım olduğunu vurguladı. "Biz de iyi bir takımız. Kolay gol yediğimiz noktalarda dikkatli çalıştık. Sonuca gitme planlarımızı arttırdık,” şeklinde konuştu.

Oyunculara Teşekkür

Maç sonunda oyuncularını tek tek tebrik eden Sütlü, takım ruhunu vurguladı. "Tam bir aile olduk," diyerek, birlikteliğin önemine dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın yardımcı...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın yardımcı...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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