Kastamonu Belediyesi'ne Amatör Spor Tepkisi: 'Adaletli Dağıtım' Talebi

Basın toplantısında 2025-2026 sezonu değerlendirmesi

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adem Keloğlu, düzenlediği basın toplantısında 2025-2026 sezonunda kentteki amatör spor kulüplerinin durumunu değerlendirdi. Keloğlu, Kastamonu'da 154 spor kulübü bulunduğunu, 42 branşta faaliyet yürütüldüğünü ve 2025-2026 sezonunda vizesini yaptırıp aktif olarak spora devam eden sporcu sayısının yüzde 6'ya düştüğünü açıkladı.

Keloğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile göreve geldiği ilk günden itibaren görüşemediklerini belirterek, belediyenin federasyona yönelik tutumuna şu sözlerle tepki gösterdi: "Biz, Kastamonu Belediyesinden federasyona para istemiyoruz. Belediyemize dilekçe verdik. Cevap verme gereği duymadılar. Valiliğe vermiş olduğumuz dilekçeyi, talep dilekçemizi belediyeye verdik. Belediye Başkanlığı meclise dahi getirmedi. Sonra, mecliste gündem oldu, ’böyle bir dilekçe var, niye meclise gelmedi’ denildi. Tartışmalar oldu. Ayrıca bunun üzerine de Sayın başkanın, ‘biz federasyona yardım etmek zorunda değiliz’ cümlesini bize bir hakaret olarak kabul ediyorum. Kendisine aynen diyorum ki Sayın başkan konuşmadan önce bizim görevlerimizi, sorumluluklarımızı ve yetkilerimizi lütfen inceleyin. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu muhatap almayabilirler. Amatör spor kulüplerini muhatap almak zorundalar. Bu belediyelerin asli görevi. Sadaka da vermeyecek. Devletin onlara vermiş olduğu payı verecek. Biz, hep bunu söylüyoruz. Bunu söylemeye de devam edeceğiz. Spor kulüplerimizin taleplerinin eşit şekilde muhatap alınmasını istiyoruz. Kulüplere neye göre yardım ettiklerini bilmiyoruz. Bizden bilgi almadılar."

Tüm kulüplere adaletli dağıtım istiyoruz

Yardımların adaletsiz yapıldığına dikkat çeken Keloğlu, örnekler vererek şu iddiaları paylaştı: "İki kategoride müsabakaya katılan, 32 tane lisanslı sporcusu olan kulüp 185 bin lira yardım almış, tek branşla müsabakaya katılan bir kulüp 4 defa olmak üzere toplam 180 bin lira yardım almış. Bu arada 300 tane, 200 tane sporcusu olan kulüpler bir lira para alamamış. Bunların içinde 3-4 branşta faaliyete katılan kulüpler var. Bu kulüpler yardım alamıyor, bir branşa katılanlar yardım alabiliyor. Biz bu adaletsizliği istemiyoruz. Başkanı geçtim memuru gelsin bizimle istişare etsinler. Bu kulüplerin geliri gideri nedir? Ne faaliyet gösteriyorlar. Lisanslı sporcusu var mı yok mu? Bunu bir sorsunlar. Adaletli dağıtım sağlansın. Yardımda bulundukları kulüpler adına teşekkür ederim. Onlar da bizim kulüplerimizdir ama adaletli bir şeklide yardımların yapılmasını talep ediyoruz."

Keloğlu, Federasyona doğrudan yardım talebinde bulunmadıklarını vurgulayarak son olarak şunları söyledi: "Benim için kulübe yardım edilmiş olması önemli. Kimin ettiği de önemli değil. Yeter ki gençlerimiz sporla uğraşsınlar, hayallerini gerçekleştirsinler. Biz bunu söylerken bize siyasi bir baskı yapmanın bir anlamı yok. Doğruyu yapamazsan doğruya gidemezsin. İyilik her zaman kazanır, bugün kötülük yaparsan karşılığını kötülük olarak alırsın. Ve bize diyorlar ki, siyasi olarak seçim hazırlığı yapıyorlar. Öyle bir kaygımız yok, öyle bir derdimiz de yok. Benim öyle bir derdim yok. Sayın belediyemizin bundan sonraki dağıtımlarını adaletli bir şekilde her kulübe yapmasını talep ediyoruz. Biz istiyoruz ki bu kulüplerimize de kanunen belediyelerimize tanınan hakkın dağıtılmasını istiyoruz. Bizim istediğimiz tek şey bu."

