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Kate Douglass, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

ABD'li yüzücü Kate Douglass, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 200m kurbağalamada altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:39
Kate Douglass, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Mücadelesi

Yüzme branşında heyecan dolu anların yaşandığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar 200 metre kurbağalama kategorisi için yarışlar gerçekleştirildi.

Kate Douglass'ın Başarısı

Bu mücadelede ABD'li yüzücü Kate Douglass, 2 dakika 19 saniye 24 saliselik muhteşem derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Dereceler

Geçmişte Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda rekor kırarak altın madalya kazanan Güney Afrikalı yüzücü Tatjana Smith, bu kez 2 dakika 19 saniye 60 saliselik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Dördüncü sırada ise Hollandalı sporcu Tes Schouten, 2 dakika 21 saniye 5 saliselik zamanı ile bronz madalyayı kazandı.

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