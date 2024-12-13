Kayakla Atlama Milli Takımı Tarihinde İlk Dünya Kupası Deneyimi

Kayakla Atlama Milli Takımı, Tarihinde İlk Defa Dünya Kupası'nda

Türkiye Kayakla Atlama Milli Takımı, ilk kez bir Dünya Kupası organizasyonunda yer alarak, spor tarihinde önemli bir adım attı. Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'in daha önce bireysel yarışlarda yer aldıkları, ancak bu sefer takım yarışında boy gösterdikleri belirtildi.

Almanya'da Tarihi Başarı

Final yarışının Almanya'da yapıldığı organizasyonda, milli sporcular ilk turda 205,3 puan toplayarak ikinci tura geçmeye hak kazandı. İkinci turda ise Muhammed Ali Bedir 114 metre, Fatih Arda İpcioğlu ise 131 metre ile başarılı atlayışlar gerçekleştirerek Türkiye'ye takım yarışında 30 puan kazandırdı.

Bu önemli başarı, Türk spor tarihinde kayakla atlama branşında yeni bir sayfa açmış oldu ve milli takımın gelecek hedeflerine olan inancı pekiştirdi.