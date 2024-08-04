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Kaylia Nemour Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaylia Nemour asimetrik paralelde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:32
Kaylia Nemour Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarih Yazıldı

Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, spor severlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Artistic cimnastik kadınlar asimetrik paralel alet finalleri Bercy Arena’da gerçekleşti.

Cezayirli Sporcudan Muhteşem Performans

Cezayirli sporcu Kaylia Nemour, finaldeki etkileyici performansıyla 15.700 puan alarak altın madalya kazandı. Bu başarı, Cezayir bayan cimnastik tarihinde bir ilki simgeliyor.

Diğer Dereceler

Finalde Qiyuan Qiu ise 15.500 puanla gümüş madalya, Sunisa Lee 14.800 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar, cimnastik dünyasında büyük bir rekabetin yaşandığını gösteriyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bu önemli anına tanıklık eden tüm spor severleri tebrik ediyoruz. Kaylia Nemour’un başarısı, sporun evrenselliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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