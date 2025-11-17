Kayseri Badminton Spor Kulübü Namağlup Şampiyon — 14-16 Kasım 2025

Kayseri Badminton Spor Kulübü, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen Süper Lig-1. Lig-Gelişim Ligi Final Müsabakalarında namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Rakipleri karşısında sergilediği üstün performansla 1. Ligde tüm maçlarını kazanıp tarihinde yeni bir sayfa açan kulüp, final organizasyonunda dikkat çeken bir sezon geçirdi.

Ödüller ve En İyi Sporcular

Namağlup şampiyonluğa ulaşan Kayseri Badminton Spor Kulübü'nden Haktan Doğan ve Elif Özyiğit, en iyi sporcu ödülüne layık görüldü. Derece alan sporcuların ödüllerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ile federasyon asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı takdim etti.

Tebrik ve Değerlendirme

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyon takımı ve oyuncuları tebrik ederek, "Müsabakalar boyunca sporcularımız, sezonun en iyi derecelerine ulaşmak için üstün bir performans sergiledi. Ülkemizde badmintonun gelişimine katkı sunan bu büyük organizasyonda derece alan sporcularımızın ödüllerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ile Federasyon Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı takdim etti. Sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

