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Kayseri Basketbol Gelecek Sezon İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayseri Basketbol, güçlü kadrosuyla zorlu bir sezon için hazırlıklarını yapıyor. Başantrenör Emre Özsarı'nın açıklamalarıyla detaylarını keşfedin.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:22
Kayseri Basketbol Gelecek Sezon İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayseri Basketbol Zorlu Sezona Hazırlanıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, önümüzdeki sezon için ciddi bir hazırlık sürecini başlattı. Başantrenör Emre Özsarı, ligdeki rekabetin daha da arttığını belirterek, takımını bu zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırladığını ifade etti.

Güçlü Transfers

2023-2024 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlayan Kayseri Basketbol, yaz transfer döneminde 9 oyuncuyla yollarını ayırarak kadrosunu 8 yeni transferle güçlendirdi. Özsarı, WNBA'dan yapılan takviyelerle ilgili şunları söyledi:

"Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi’nden (WNBA) iki oyuncu transfer ettik. Aerial Powers ve Crystal Dangerfield, tecrübeli oyuncularımız olacak ve takımımıza büyük katkı sağlayacaklar. Ayrıca, Senegal asıllı ABD'li oyuncu Sokhna Faal ile 5 numara pozisyonunda Euroleague tecrübesine sahip Christelle Diallo gibi önemli isimleri kadromuza kattık."

Bütçe ve Yönetim Başarısı

Özsarı, transferlerdeki başarıyı ve oyuncuların Kayseri'ye yönelik olumlu düşüncelerinin nedenlerini açıkladı: "Son iki yıldır sürdürülen yönetimsel başarı, düzgün bütçe planlaması bizim için çok önemli. Bu durum, oyuncuların buraya gelme isteğini etkileyen en önemli faktörlerden biri."

Kazananın Belirsiz Olduğu Bir Sezon

2023-2024 sezonunun zorlu geçeceğini belirten Özsarı, "Normalde 14 takımlı ligde 4 takım düşecekti, ama bir takımın çekilmesiyle bu sayı 3'e düştü. 13 takımın 4-5 tanesi üst düzey kadrolara sahip. Rekabetin çok sıkı olacağı bir sezon bekliyoruz. Bu yıl daha çok lige odaklanıyoruz; fakat gelecekte Euroleague hedefimiz var. Bir gün o kupayı kazanacak takımı kurabileceğimize inanıyorum." diye ekledi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başantrenör Emre...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başantrenör Emre Özsarı (fotoğrafta), gelecek sezonun çok çetin geçeceğini ve takımını bu mücadeleye hazırladığını belirtti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başantrenör Emre...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başantrenör Emre Özsarı (fotoğrafta), gelecek sezonun çok çetin geçeceğini ve takımını bu mücadeleye hazırladığını belirtti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başantrenör Emre...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başantrenör Emre Özsarı (fotoğrafta), gelecek sezonun çok çetin geçeceğini ve takımını bu mücadeleye hazırladığını belirtti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başantrenör Emre...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başantrenör Emre Özsarı (fotoğrafta), gelecek sezonun çok çetin geçeceğini ve takımını bu mücadeleye hazırladığını belirtti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başantrenör Emre...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başantrenör Emre Özsarı (fotoğrafta), gelecek sezonun çok çetin geçeceğini ve takımını bu mücadeleye hazırladığını belirtti.

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