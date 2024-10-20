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Kayseri'de ITF W50 Tenis Turnuvası Şampiyonları Belirlendi

Kayseri'deki ITF W50 Tenis Turnuvası'nın kazananları tek kadınlar ve erkekler kategorisinde açıklandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 15:42
Kayseri'de ITF W50 Tenis Turnuvası Şampiyonları Belirlendi

ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası Tamamlandı

Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası, final müsabakalarının ardından son buldu. Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından organize edilerek, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar ve Sonuçlar

Bu yıl düzenlenen turnuvada, 26 ülkeden gelen sporcunun katılımıyla geniş bir rekabet ortamı oluşturuldu. Tek kadınlar kategorisinde, Kazakistan'dan Zarina Diyas, Belaruslu rakibi Aliona Falei'yi mağlup ederek birinci oldu. Tek erkekler kategorisinde ise ABD'li Maxwell Mckennon, Kolombiyalı raket Johan Alexander Rodriguez'i yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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