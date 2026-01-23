Kayseri Kadın FK 3-0 Kazandı | U17 Kızlar Gelişim Ligi

U17 Kızlar Gelişim Ligi 29. Grup’ta Kayseri Kadın FK, Sümer Stadı’nda Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:22
Kayseri Kadın FK 3-0 Kazandı | U17 Kızlar Gelişim Ligi

Kayseri Kadın FK 3-0 Kazandı

U17 Kızlar Gelişim Ligi 29. Grup’ta mücadele eden Kayseri takımları ligin 1. haftasında Sümer Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Kayseri Kadın Futbol Kulübü 3-0 kazandı.

Maç Bilgileri

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Berkecan Kalkan, Sinem Özpınar, Esra Saim

Kadrolar

Kayseri Gençlerbirliği: Münevver Karademir, Duygu Çakıcı, Ayşegül Çöllü, Meliha Yaren Koçak, (Zeynep Sultan Yılmaz dk.60), Ecrin Karaca, (Zeynep Çakır dk.60), İrem Büyükbaş, Şerife Eylül Çimen, (Tac Köhne dk.60), Medine Ünal, Ecrin Karaca, Şadiye Yüce, Miray Yavuz, (Duru Sevim dk.45)

Kayseri Kadın FK: Esila Öztürk, Eda Aydın, Ayşe Altun, Ayşe Nur Köyünü, Nisanur Yıldırım, Esra Ertaş, Elif Ceyhan, Şebnem Rana Akpınar, Şimal Su Hayta, Zehra Masal Karakoç, Arife Yaren Çankaya

Goller

Ayşe Altun (dk.43)

Eda Aydın (dk.50)

Zehra Masal Karakoç (dk.87 pen)

U17 KIZLAR GELİŞİM LİGİ 29. GRUP'TA MÜCADELE EDEN KAYSERİ TAKIMLARI LİGİN 1.HAFTASINDA KARŞI...

U17 KIZLAR GELİŞİM LİGİ 29. GRUP'TA MÜCADELE EDEN KAYSERİ TAKIMLARI LİGİN 1.HAFTASINDA KARŞI KARŞIYA GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Öncesi Antrenmanlarını Sürdürdü
2
Manisa FK, Kubilay Sönmez'i Kadrosuna Kattı
3
Denizlili İremsu Çağlar Snow Bike Türkiye Şampiyonu
4
Sergen Yalçın: Cuma gününe kadar 1 stoper, 1 sol bek gelebilir
5
Türkiye Kupası'na Kalan 8 Takım Belli Oldu
6
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Konuk
7
Somaspor Güzide Gebzespor'u 1-0 Yenip İkinci Devreye Müthiş Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları