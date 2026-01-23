Kayseri Kadın FK 3-0 Kazandı
U17 Kızlar Gelişim Ligi 29. Grup’ta mücadele eden Kayseri takımları ligin 1. haftasında Sümer Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Kayseri Kadın Futbol Kulübü 3-0 kazandı.
Maç Bilgileri
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Berkecan Kalkan, Sinem Özpınar, Esra Saim
Kadrolar
Kayseri Gençlerbirliği: Münevver Karademir, Duygu Çakıcı, Ayşegül Çöllü, Meliha Yaren Koçak, (Zeynep Sultan Yılmaz dk.60), Ecrin Karaca, (Zeynep Çakır dk.60), İrem Büyükbaş, Şerife Eylül Çimen, (Tac Köhne dk.60), Medine Ünal, Ecrin Karaca, Şadiye Yüce, Miray Yavuz, (Duru Sevim dk.45)
Kayseri Kadın FK: Esila Öztürk, Eda Aydın, Ayşe Altun, Ayşe Nur Köyünü, Nisanur Yıldırım, Esra Ertaş, Elif Ceyhan, Şebnem Rana Akpınar, Şimal Su Hayta, Zehra Masal Karakoç, Arife Yaren Çankaya
Goller
Ayşe Altun (dk.43)
Eda Aydın (dk.50)
Zehra Masal Karakoç (dk.87 pen)
