Kayseri'nin Yürüyüş Şampiyonları Yeni Başarılar Peşinde

Kayseri'nin Doğa ile Bütünleşen Yürüyüş Şampiyonları

Kayseri'de antrenmanlarını tarihi ve doğal güzelliklerde gerçekleştiren Muhammed Miraç Şahin ve Hayrunnisa Ceyhan, 2025'teki yeni şampiyonalardan birincilik hedefliyorlar.

Başarılar ve Hedefler

10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan, Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’nda kazandıkları birinciliklerin ardından, Kayseri'nin doğal ve tarihi zenginlikleri eşliğinde yoğun antrenmanlarına devam ediyorlar. Handan Koçyiğit rehberliğinde çalışan bu gençler, gelecekte uluslararası organizasyonlarda madalya kazanmayı hedefliyor.

Muhammed Miraç Şahin'in Hedefleri

Muhammed Miraç, 16 Yaş Altı Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonluk sonrası hedeflerini şöyle sıraladı: "Ocak ayında belirlenen şampiyonada tekrar birinci olmayı ve milli takıma seçilmeyi umuyorum. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak da hayalim."

Hayrunnisa Ceyhan'ın Iddiaları

Hayrunnisa ise, "Bu branşa yöneldim ve Konya'daki 14 Yaş Altı Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda birinci olmayı başardım. Ocak'taki yarışmada tekrar birinci olmayı hedefliyorum," dedi.

Antrenörün Destekleyici Rolü

Öğrencilerinin başarısını artırmak için çalışan Handan Koçyiğit, geçmişte bir Türkiye rekortmeni olarak, onların uluslararası başarılar elde etmesi için çaba harcıyor. Ayrıca, faaliyetlerin zevkli geçmesi için antrenmanları doğal ve tarihi mekanlarda yaparak öğrencilerin motivasyonlarını artırıyor.

İkili, Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinden faydalanarak hazırlıklarına ardı ardına devam edecek ve yeni başarıların peşinde koşacak.

Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin (solda) ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan (sağda) daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak yeni başarılara ulaşmak için ter döküyor.

Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin (solda) ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan (sağda) daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak yeni başarılara ulaşmak için ter döküyor.

Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin (solda) ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan (sağda) daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak yeni başarılara ulaşmak için ter döküyor.

Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin (solda) ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan (sağda) daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak yeni başarılara ulaşmak için ter döküyor.

Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin (solda) ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan (sağda) daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak yeni başarılara ulaşmak için ter döküyor.

Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin (solda) ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan (sağda) daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak yeni başarılara ulaşmak için ter döküyor.

Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin (solda) ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan (sağda) daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak yeni başarılara ulaşmak için ter döküyor.

Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin (solda) ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan (sağda) daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak yeni başarılara ulaşmak için ter döküyor.

Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin (solda) ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan (sağda) daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak yeni başarılara ulaşmak için ter döküyor.

Kayseri'de yaşayan 10. sınıf öğrencisi Muhammed Miraç Şahin (solda) ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Ceyhan (sağda) daha önce Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda elde ettikleri birinciliklerinin üstüne yeni madalyalar kazanmak için kentin tarihi ve doğal yerlerinde antrenman yaparak yeni başarılara ulaşmak için ter döküyor.