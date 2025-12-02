Kayseri Okul Sporları: Genç Erkekler Voleybol A İl Birinciliği — Özel İmge Koleji Şampiyon

Kayseri Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler A İl Birinciliği Sona Erdi

Final heyecanı Atatürk Spor Salonu’nda yaşandı

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Kayseri Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler A İl Birinciliği müsabakaları, oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Turnuva boyunca sergilenen çekişmeli mücadeleler, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları takdim edildi. Organizasyonda performanslarıyla öne çıkan takımlar şu şekilde sıralandı:

1. Özel İmge Koleji Anadolu Lisesi

2. Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi

3. Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi

4. Sema Yazar Anadolu Lisesi

Turnuva, katılan tüm takımların üstün çabası ve fair-play ruhuyla son buldu; dereceye giren okullar başarılarını kupa ve madalyalarla taçlandırdı.

