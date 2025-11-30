Kayseri Spor A.Ş, Wushu İl Seçmelerinde 8 Altınla Kürsüye Ambargo

29 Aralık'ta Tao branşında gösterdikleri üstün performansla dikkat çektiler

Kayseri Wushu İl Seçmelerinde Tao branşında mücadele eden Kayseri Spor A.Ş sporcuları, 8 altın madalya kazanarak kürsüye ambargo koydu.

Organizasyon 29 Aralık tarihinde büyük bir katılımla yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporculara ve antrenör İnci Dürdane Alpayar'a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

İl Seçmelerinde Kayseri Spor A.Ş'den altın madalya kazanan sporcular ve katıldıkları kategoriler şöyle:

Mira Özaktı: Bagua ve Pudao (2 altın)

Özge Biratlı: Chanquan Yilu

Zeynep Coşkun: Chanquan 32 Form

Nisa Uslular: Nanquan 32 Form

Ayşe Zeynep Baş: Nanquan 32 Form

Aysima Şengül: Xingyiquan

Öykü Sağır: Taichiquan 16 Form

