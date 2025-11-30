Kayseri Spor A.Ş, Wushu İl Seçmelerinde 8 Altınla Kürsüye Ambargo
29 Aralık'ta Tao branşında gösterdikleri üstün performansla dikkat çektiler
Kayseri Wushu İl Seçmelerinde Tao branşında mücadele eden Kayseri Spor A.Ş sporcuları, 8 altın madalya kazanarak kürsüye ambargo koydu.
Organizasyon 29 Aralık tarihinde büyük bir katılımla yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporculara ve antrenör İnci Dürdane Alpayar'a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
İl Seçmelerinde Kayseri Spor A.Ş'den altın madalya kazanan sporcular ve katıldıkları kategoriler şöyle:
Mira Özaktı: Bagua ve Pudao (2 altın)
Özge Biratlı: Chanquan Yilu
Zeynep Coşkun: Chanquan 32 Form
Nisa Uslular: Nanquan 32 Form
Ayşe Zeynep Baş: Nanquan 32 Form
Aysima Şengül: Xingyiquan
Öykü Sağır: Taichiquan 16 Form
