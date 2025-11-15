Kayseri U16 Ligi: Türkiye Şampiyonası’na Giden 3 Takım Belli Oldu

Kayseri U16 Ligi’nde 2025-2026 sezonu sona erdi: 3 takım Türkiye Şampiyonası’na gidiyor

2025-2026 futbol sezonu Kayseri U16 Ligi Play-Off final maçlarında şampiyonlar ve Türkiye Şampiyonası’na katılacak takımlar belli oldu. Play-Off sürecinde öne çıkan ekipler kıyasıya mücadele etti.

Play-Off süreci ve finalistler

Normal sezonun ardından 8 takım Play-Off’a kaldı. Yarı finallerin ardından finale yükselen takımlar Kocasinan Şimşekspor, Hunatspor, Erciyes 38 FK ve Kayseri Şekerspor oldu.

Türkiye Şampiyonası’na gidecek takımlar

Final maçları sonucunda Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan takımlar şunlardır: Kocasinan Şimşekspor, Gültepspor ve Kayseri Şekerspor. Öte yandan, Erciyes 38 FK ile ilgili düzenleme gereği; profesyonel takım altyapısına sahip olması ve akademi ligine katılmaması durumunda şampiyon olması halinde Türkiye Şampiyonası’na katılamayacağı hükmü bulunuyordu. Bu durum, son kontenjanın Kayseri Şekerspor'a verilmesine yol açtı.

Kupalar törenle verildi

Şampiyonluk sevincinin yaşandığı törende kupaları takımlara Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal ve Erciyes 38 FK Teknik Direktör Gökhan Ünal takdim etti.

Kayseri U16 Ligi’nde sezon böyle tamamlanırken, şehir temsilcilerimiz Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.

2025-2026 FUTBOL SEZONU KAYSERİ U16 LİGİ PLAY-OFF FİNAL MAÇLARINDA, ÜÇ TAKIM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NA GİTMEYE HAK KAZANDI.