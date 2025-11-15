Kayseri U16 Ligi: Türkiye Şampiyonası’na Giden 3 Takım Belli Oldu

2025-2026 Kayseri U16 Ligi Play-Off finalinde Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor ve Gültepspor Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 01:32
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 01:32
Kayseri U16 Ligi: Türkiye Şampiyonası’na Giden 3 Takım Belli Oldu

Kayseri U16 Ligi’nde 2025-2026 sezonu sona erdi: 3 takım Türkiye Şampiyonası’na gidiyor

2025-2026 futbol sezonu Kayseri U16 Ligi Play-Off final maçlarında şampiyonlar ve Türkiye Şampiyonası’na katılacak takımlar belli oldu. Play-Off sürecinde öne çıkan ekipler kıyasıya mücadele etti.

Play-Off süreci ve finalistler

Normal sezonun ardından 8 takım Play-Off’a kaldı. Yarı finallerin ardından finale yükselen takımlar Kocasinan Şimşekspor, Hunatspor, Erciyes 38 FK ve Kayseri Şekerspor oldu.

Türkiye Şampiyonası’na gidecek takımlar

Final maçları sonucunda Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanan takımlar şunlardır: Kocasinan Şimşekspor, Gültepspor ve Kayseri Şekerspor. Öte yandan, Erciyes 38 FK ile ilgili düzenleme gereği; profesyonel takım altyapısına sahip olması ve akademi ligine katılmaması durumunda şampiyon olması halinde Türkiye Şampiyonası’na katılamayacağı hükmü bulunuyordu. Bu durum, son kontenjanın Kayseri Şekerspor'a verilmesine yol açtı.

Kupalar törenle verildi

Şampiyonluk sevincinin yaşandığı törende kupaları takımlara Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal ve Erciyes 38 FK Teknik Direktör Gökhan Ünal takdim etti.

Kayseri U16 Ligi’nde sezon böyle tamamlanırken, şehir temsilcilerimiz Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.

2025-2026 FUTBOL SEZONU KAYSERİ U16 LİGİ PLAY-OFF FİNAL MAÇLARINDA, ÜÇ TAKIM TÜRKİYE...

2025-2026 FUTBOL SEZONU KAYSERİ U16 LİGİ PLAY-OFF FİNAL MAÇLARINDA, ÜÇ TAKIM TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NA GİTMEYE HAK KAZANDI.

2025-2026 FUTBOL SEZONU KAYSERİ U16 LİGİ PLAY-OFF FİNAL MAÇLARINDA, ÜÇ TAKIM TÜRKİYE...

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı
2
Novak Djokovic ve Eddie Redmayne Bodrum'da Buluştu
3
Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu
4
Kayseri U16 Ligi: Türkiye Şampiyonası’na Giden 3 Takım Belli Oldu
5
Kayserispor’un Kupa Randevusu 2 Aralık’ta: Rakip Ankara Keçiörengücü
6
Galatasaray, Kadın Basketbol Başantrenörü Ekrem Memnun ile Yollarını Ayırdı
7
İşitme Engelliler A Milli Takımı Deaflympics'te 2-1'lik Galibiyetle Başladı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı