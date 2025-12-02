Kayserispor 16. Sırada: Eyüpspor Maçı Kritik

Kayserispor 16. sırada
Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı
Süper Lig'de 14. hafta tamamlanırken, Kayserispor haftayı 16. sırada bitirdi.
1-0'lık galibiyetle sahadan ayrılan Kayserispor, sezon boyunca kaydettiği 7 galibiyet ve 2 beraberlikin ardından toplamda 12 puana ulaştı.
Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen ekip, topladığı 12 puanla haftayı 16. sırada tamamladı.
Kayserispor, 15. haftada oynayacağı Eyüpspor maçını kazanarak küme düşme hattından çıkmayı hedefliyor.
