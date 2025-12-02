Kayserispor 16. Sırada: Eyüpspor Maçı Kritik

Süper Lig 14. haftasında Kayserispor, 1-0'lık galibiyetle 12 puana ulaşarak haftayı 16. sırada tamamladı; 15. haftada Eyüpspor sınavı kritik.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:08
Kayserispor 16. Sırada: Eyüpspor Maçı Kritik

Kayserispor 16. sırada

Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı

Süper Lig'de 14. hafta tamamlanırken, Kayserispor haftayı 16. sırada bitirdi.

1-0'lık galibiyetle sahadan ayrılan Kayserispor, sezon boyunca kaydettiği 7 galibiyet ve 2 beraberlikin ardından toplamda 12 puana ulaştı.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen ekip, topladığı 12 puanla haftayı 16. sırada tamamladı.

Kayserispor, 15. haftada oynayacağı Eyüpspor maçını kazanarak küme düşme hattından çıkmayı hedefliyor.

SÜPER LİG’DE 14. HAFTA GERİDE KALIRKEN, KAYSERİSPOR HAFTAYI 16. SIRADA TAMAMLADI.

SÜPER LİG’DE 14. HAFTA GERİDE KALIRKEN, KAYSERİSPOR HAFTAYI 16. SIRADA TAMAMLADI.

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Spor Akademisi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Özel Buluşma
2
Samsunspor, Özel Gereksinimli Çocukların Tasarladığı Formalarla Sahaya Çıktı
3
Bilecik’te Okul Sporları Gençler Futbol Şampiyonu: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4
Bilecik'te Genç Güreşçiler Mindere Çıktı: Yoğun Mücadele ve Başarı
5
Kayserispor ilk kez gole kapandı: Rizespor'u 1-0 mağlup etti
6
Kayserispor 16. Sırada: Eyüpspor Maçı Kritik
7
Alanyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?