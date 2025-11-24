Kayserispor 17. Sıraya Geriledi

13. haftayı mağlubiyetle kapattı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 13. haftayı 9 puan ile 17. sırada noktaladı.

Sarı kırmızılı ekip, geride kalan 13 maçta topladığı 9 puanla düşme hattı içerisinde bulunuyor; sezon boyunca sadece 1 galibiyet alabildi.

Bu sonuçla, Eyüpspor ile Karagümrük’ün berabere kaldığı haftada takım bir basamak geriledi.

Teknik Direktör Radomir Djalovic yönetimindeki ekip, gelecek haftalarda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Sarı kırmızılılar, 14. haftada deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak: Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

