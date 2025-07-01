DOLAR
39,83 -0,03%
EURO
46,92 0,14%
ALTIN
4.279,55 -1,2%
BITCOIN
4.224.376,13 1,39%

Kayserispor, 2025-2026 Sezonuna Hazırlanıyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına Markus Gisdol yönetiminde başladı. Antrenman detayları ve Gisdol'un açıklamaları haberde.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 18:25
Kayserispor, 2025-2026 Sezonuna Hazırlanıyor

Kayserispor, 2025-2026 Sezonuna Heyecanla Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerindeki bu özel idman, geçtiğimiz ay sarı-kırmızılı ekibin başına geçen Alman teknik adam Markus Gisdol yönetiminde gerçekleşti.

Gisdol'un Açıklamaları

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gisdol, sezona start verdikleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi. "İyi bir tesise sahibiz ve bugün itibarıyla takımla tanıştık. Onların yüzlerinde hazır olduklarını görmek beni çok mutlu etti," diyen Gisdol, önlerinde 6 haftalık bir hazırlık süreci olduğunu vurguladı.

"Yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum ve bu süreyi çok çalışarak geçireceğiz," ifadelerini kullanan Gisdol, transfer çalışmalarına da dikkat çekti. "Sezon başlangıçlarında tüm kadro hazır olmayabiliyor, bu futbolun doğasında var. İstediğimiz transferler sezon başladığında gerçekleşmeyebilir, ama bu konuda Sportif Direktör Muhammed Türkmen ile sürekli irtibat halindeyiz," şeklinde konuştu.

Antrenman Detayları

Alman teknik adam Gisdol'un katıldığı ilk idmanda oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve baskı çalışması ile devam etti ve dar sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor'un kuruluş gününde bu değerli ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu da belirten Gisdol, yeni sezon için heyecanını ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Markus Gisdol, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Markus Gisdol, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kabotaj Deniz Kupası Yarışları Tamamlandı
2
Savate Combat Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Hazır!
3
Kayserispor, 2025-2026 Sezonuna Hazırlanıyor
4
Trabzonspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Galatasaray 2025-2026 Sezon Formaları Tanıtıldı
6
30. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası Alanya'da Tamamlandı
7
Amasya Suluova Kız Kriket Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!