Kayserispor, 2025-2026 Sezonuna Hazırlanıyor

Kayserispor, 2025-2026 Sezonuna Heyecanla Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerindeki bu özel idman, geçtiğimiz ay sarı-kırmızılı ekibin başına geçen Alman teknik adam Markus Gisdol yönetiminde gerçekleşti.

Gisdol'un Açıklamaları

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gisdol, sezona start verdikleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi. "İyi bir tesise sahibiz ve bugün itibarıyla takımla tanıştık. Onların yüzlerinde hazır olduklarını görmek beni çok mutlu etti," diyen Gisdol, önlerinde 6 haftalık bir hazırlık süreci olduğunu vurguladı.

"Yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum ve bu süreyi çok çalışarak geçireceğiz," ifadelerini kullanan Gisdol, transfer çalışmalarına da dikkat çekti. "Sezon başlangıçlarında tüm kadro hazır olmayabiliyor, bu futbolun doğasında var. İstediğimiz transferler sezon başladığında gerçekleşmeyebilir, ama bu konuda Sportif Direktör Muhammed Türkmen ile sürekli irtibat halindeyiz," şeklinde konuştu.

Antrenman Detayları

Alman teknik adam Gisdol'un katıldığı ilk idmanda oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve baskı çalışması ile devam etti ve dar sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor'un kuruluş gününde bu değerli ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu da belirten Gisdol, yeni sezon için heyecanını ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Markus Gisdol, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Markus Gisdol, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.