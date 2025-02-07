Kayserispor 6 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor

Kayserispor'un Hedefi: Galibiyet

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelerek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek 15. haftada galip gelmişti.

Son 6 Maçta 2 Puan

Kayserispor, ligin 16. haftasında Onvo Antalyaspor'a deplasmanda 2-0, 17. haftada ise sahasında Galatasaray'a 5-1 kaybetti. 18. haftada Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan ekip, 19. haftada iç sahada Reeder Samsunspor'a 1-0 yenildi. 20. haftayı bay geçtikten sonra, 21. haftada Net Global Sivasspor'a 5-2 mağlup olduktan sonra, 22. haftada yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Böylece galibiyet hasretleri 6 maça çıkmış oldu.

Son Durum ve Hedef

Süper Lig'de geride kalan 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 17 puanla 16. sırada bulunan Kayserispor, son 6 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak olan Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hakemi Çağdaş Altay olacak. Kayserispor, bu mücadeleyi kazanarak galibiyet hasretine son vermeyi umuyor.