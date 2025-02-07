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Kayserispor'a Moral Ziyareti: Şehir Protokolü Oyuncularla Bir Araya Geldi

Kayserispor'a moral ziyareti, şehir protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Oyunculara destek mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:49
Kayserispor'a Moral Ziyareti: Şehir Protokolü Oyuncularla Bir Araya Geldi

Kayserispor'a Moral Ziyareti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, beraberindeki heyet ile birlikte Bellona Kayserispor tesislerini ziyaret etti. Bu ziyarette Akar'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy eşlik etti.

Önemli Maç Öncesi Destek

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor'un teknik heyeti ve futbolcuları ile bir araya gelen heyet, oyunculara moral verdi. Akar, burada yaptığı konuşmada, "Biz size inanıyor ve güveniyoruz. Yarınki maçın öneminin farkında olduğunuzu biliyorum. Şehrimiz için elinizden geleni yapacağınızı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehir Dinamikleri El Ele

Akar, Kayserispor taraftarının da maçta üzerlerine düşeni yapacağına değinerek, şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesi durumunda Kayserispor'un hak ettiği başarıları elde edeceğini vurguladı.

Ziyarette Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve sportif direktör Muhammed Türkmen de yer aldı.

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