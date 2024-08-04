Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Burak Yılmaz Açıklaması

Burak Yılmaz İstifa Haberi Yalanlandı

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, teknik direktör Burak Yılmaz hakkında çıkan istifa haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Çamlı, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın takımın başında olduğuna vurgu yaptı. Çamlı, "Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ile ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kıymetli hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır" dedi.

Fitne ve Kargaşaya İzin Verilmeyecek

Çamlı, açıklamasında, "Geçen sezon ortasından bu yana hocamızla istişareli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kasıtlı iddiaları doğru bulmuyoruz. Kayserispor’da oluşturduğumuz aile ortamının bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni Sezon Hedefleri

Başkan, büyük Kayserispor ailesi olarak yeni sezonda başarılı olmak adına fedakarca çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.