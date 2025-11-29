Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Devamını Getireceğiz'

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından sezondaki ilk deplasman zaferinin devamının geleceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 21:11
Rizespor deplasmanında moral yükseldi

Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan Kayserispor’da moraller yükseldi. Sezonda ilk deplasman galibiyetine imza atan sarı kırmızılı ekipte Başkan Nurettin Açıkalın, alınan 3 puandan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Maç sonrasında basın mensuplarına konuşan Başkan Açıkalın, şunları söyledi: "Kazanmaya ihtiyacımız vardı ve galibiyet için Rize’ye gelmiştik. Takımımız iyi mücadele etti ve galibiyeti aldı. Tribüne destek veren taraftarlarımıza, saha içerisinde mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum ve hepsini tebrik ediyorum. Bugün bir galibiyet aldık. Bunun devamını getirmek istiyoruz"

Başkan Açıkalın, önlerindeki program hakkında da bilgi vererek, "Hafta içi kupa müsabakası oynayacağız sonrasında yine zorlu bir lig maçımız olacak. Hem kupada hem de ligde kazanmak istiyoruz. Umarım galibiyetlerin devamı gelecektir" açıklamasında bulundu.

