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Kayserispor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, 25 Mayıs Pazar günü Bodrum FK ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 23:55
Kayserispor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile gerçekleştireceği maç için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ardından futbolcular, idmanı çift kale maçla sonlandırdı.

Bellona Kayserispor, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını yarın tamamlayarak karşılaşmaya hazır hale gelecek.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Antrenmana Hosseini de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Antrenmana Hosseini de katıldı.

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