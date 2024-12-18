Kayserispor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Ellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 22 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklara devam edecek.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdmana Kolovetsios da katıldı.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdmana Kolovetsios da katıldı.