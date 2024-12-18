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Kayserispor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Galatasaray ile 22 Aralık'ta oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:03
Kayserispor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Ellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 22 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklara devam edecek.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdmana Kolovetsios da katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdmana Kolovetsios da katıldı.

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