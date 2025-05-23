Kayserispor Gelecek Sezona Hazırlanıyor: Başkan Açıkalın Yeni Başarılar İçin İhtiyaç Vurguladı

Kayserispor Gelecek Sezona Hazırlanıyor

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un gelecek sezon için odaklandığını ve yeni başarılar hedeflediklerini belirtti. Açıkalın, "Artık yeni başarılar istiyoruz. Kayserispor'un küme düşme mücadelesi veren değil, daha güzel yerlerde olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz," dedi.

Başarılı Bir Sürecin Ardından

Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21. hafta itibarıyla birçok kişinin Kayserispor'un Süper Lig'de kalabileceğine ihtimal vermediğini ifade etti. Göreve geldikleri günden itibaren Kayserispor'un ligde kalacağına olan inançlarını her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan Açıkalın, "Allah da bizi mahcup etmedi, çok şükür ligde kaldık. Tabii ki çok zor bir süreçti," dedi.

Açıkalın, bu başarının tek bir sahibi olmadığını belirterek, bunun bir ekip çalışması olduğuna dikkat çekti. "Kamuoyunda şahsıma böyle bir teveccüh görüyorum ama biz bunu ekip olarak başardık. Kayserispor, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu tüm futbol kamuoyuna göstermiştir," şeklinde konuştu.

Gelecek Sezon İçin Hedefler

Açıkalın, gelecek sezonun planlamasına başladıklarını ifade ederek, “Disiplin yönünden olan transfer yasağımız sonlandı. Transfer yasağına konu olan borçlarımız var. Bunları çözmek için mücadele ediyoruz," dedi. Sözleşmesi biten bazı oyuncularla yenileyerek, yapmayı düşündükleri transferleri sportif direktör ile teknik direktörün uyum içinde gerçekleştireceğini aktardı.

Jakirovic’in Önemi

Açıkalın, Sergej Jakirovic'in gelişiyle kulübün bambaşka bir görünüm kazandığını belirterek, onunla çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. "Hocamızın ligde kalmamız durumunda 1 yıl uzayan bir sözleşmesi var. Jakirovic'in Türk futbolu için önemli bir hoca olduğunu düşünüyorum," dedi.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Açıkalın, transfer tahtasının büyük ihtimalle açılacağını ve transfer çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Gökhan Sazdağı konusunda resmi bir teklif bulunmadığını belirterek, takımda gidecek ve gelecek oyuncular olacağını dile getirdi. "Görüşmeler devam ediyor," şeklinde ekledi.

Taraftarlara Çağrı

Açıkalın, Kayserispor'un şehrin en büyük markalarından biri olduğunu vurgulayarak, Bodrum FK maçında taraftarları tam kapasite stadyuma davet etti. "Rehavete kapılmadan stada gelmelerini istiyoruz. Bir bayram havasında ligi kapatalım," ifadesini kullandı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, "Artık yeni başarılar istiyoruz. Kayserispor'un küme düşme mücadelesi veren değil, daha güzel yerlerde olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, "Artık yeni başarılar istiyoruz. Kayserispor'un küme düşme mücadelesi veren değil, daha güzel yerlerde olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.