Kayserispor, German Onugkha'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu
Zecorner Kayserispor, son olarak Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha'yı kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
"Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz."
