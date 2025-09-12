Kayserispor, German Onugkha'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı

Zecorner Kayserispor, Kopenhag'dan Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:39
Trendyol Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu

Zecorner Kayserispor, son olarak Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha'yı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz."

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son olarak Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Nijerya asıllı Rus santrfor German Onugkha'yı kadrosuna kattı.

