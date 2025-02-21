Kayserispor, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, idmanlarını yarın tamamlayacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:26
Kayserispor, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Ellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kulüpten alınan bilgiye göre, tesislerde gerçekleştirilen idmanda, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptılar.

Kayserispor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarınki idmanla noktayı koyacak.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdmana Gökhan Sazdağı da katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdmana Gökhan Sazdağı da katıldı.

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