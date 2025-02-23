Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 Geçiyor: İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:30
Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 Geçiyor: İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Göztepe'yi Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Bellona Kayserispor ile Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk Yarıda Öne Geçen Kayserispor

Maçın 31. dakikasında, Hasan Ali Kaldırım'ın ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Nazon'un, ilk rakibini geçerek yaptığı şutta Göztepe savunması topu yatarak uzaklaştırdı.

38. dakikada ise Göztepe'nin defansif hata sonrası, Kartal Kayra Yılmaz ceza sahası dışından sert bir şut çekti fakat kaleci topu kornere çeldi.

Maçın etkileyici anlarından biri 44. dakikada yaşandı. Hızla gelişen Kayserispor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun çektiği şut direkten döndü. Ancak, meşin yuvarlağı iyi takip eden Nazon, altıpas üzerinde topu ağlarla buluşturmayı başardı.

İlk yarı sonucunda Kayserispor 1-0 üstünlük sağladı ve devre arasına bu skorla girdi.

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