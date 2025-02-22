Kayserispor, Göztepe'yi Ağırlıyor: Kritik Süper Lig Maçı

Kayserispor, Süper Lig 25. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma yarın saat 13.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:42
Kayserispor, Göztepe'yi Ağırlıyor: Kritik Süper Lig Maçı

Kayserispor, Göztepe ile Önemli Bir Maça Çıkıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 25. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak. Maç, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek.

Hazırlıklar Tamamlandı

Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik karşılaşma öncesinde bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek. Kayserispor'un ligin geride kalan bölümünde elde ettiği 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı puan sayısı 21 olarak kaydedildi.

Maçın önemi, ligin gidişatı açısından büyük bir avantaj sağlayabilir. Taraftarlar, takımlarının bu karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Avustralya Yarışında İkinci Oldu
2
Kayserispor, Göztepe'yi Ağırlıyor: Kritik Süper Lig Maçı
3
Adana Demirspor, Alanyaspor'la Zorlu Bir Mücadeleye Çıkıyor
4
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1043. Maçına Çıkıyor
5
A Milli Basketbol Takımı, İzlanda ile Kritik Maç İçin Hazır
6
Can Öncü Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. Oldu
7
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Los Angeles FC'ye Kiraladı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı