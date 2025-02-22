Kayserispor, Göztepe'yi Ağırlıyor: Kritik Süper Lig Maçı

Kayserispor, Göztepe ile Önemli Bir Maça Çıkıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 25. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak. Maç, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek.

Hazırlıklar Tamamlandı

Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik karşılaşma öncesinde bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek. Kayserispor'un ligin geride kalan bölümünde elde ettiği 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı puan sayısı 21 olarak kaydedildi.

Maçın önemi, ligin gidişatı açısından büyük bir avantaj sağlayabilir. Taraftarlar, takımlarının bu karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.