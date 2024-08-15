Kayserispor Hazırlıklara Devam Ediyor

Kayserispor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile yapacağı karşılaşmaya yönelik hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanın detayları paylaşıldı.

Futbolcular Antrenmanda Yoğun Çalıştı

Kayseri ekibinin antrenmanında futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç gerçekleştirdi. Bu yoğun antrenmanın, takımın maç öncesi form tutmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Gelecek Antrenman Planları

Kayserispor, Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın da sürdürecek. Takımın performansını artırmayı hedefleyen teknik ekip, oyuncularla sıkı bir çalışma temposu sürdürüyor.