Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kayserispor Hazırlıklara Devam Ediyor

Kayserispor, Sivasspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:02
Kayserispor Hazırlıklara Devam Ediyor

Kayserispor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile yapacağı karşılaşmaya yönelik hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanın detayları paylaşıldı.

Futbolcular Antrenmanda Yoğun Çalıştı

Kayseri ekibinin antrenmanında futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç gerçekleştirdi. Bu yoğun antrenmanın, takımın maç öncesi form tutmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Gelecek Antrenman Planları

Kayserispor, Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın da sürdürecek. Takımın performansını artırmayı hedefleyen teknik ekip, oyuncularla sıkı bir çalışma temposu sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!