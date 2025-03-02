Kayserispor, Jakirovic Yönetiminde İlk Mağlubiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Bu sezon 24. haftada Beşiktaş’a deplasmanda 2-0 yenilen takım, Jakirovic ile çıktığı 5 maçta ilk puansız ayrılışını yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra Jakirovic’i göreve getirmişti. Jakirovic yönetimindeki ilk lig maçında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, ardından TÜMOSAN Konyaspor’u 3-2 ile geçerek sezona galibiyetle başlamıştı. Üçüncü sınavında ise Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak 8 puana ulaştı.

Kayserispor, Jakirovic yönetiminde toplam 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkat çekmişti. Ancak, dün akşam Beşiktaş karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyet, Jakirovic döneminin ilk kaybı oldu. Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki 24 maçında 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 24 puana ulaşarak 27. haftada 8 Mart Cumartesi saat 13.30'da RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.