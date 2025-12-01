Kayserispor, Keçiörengücü Karşısında Ziraat Türkiye Kupası'nda Turu Hedefliyor

Maç Detayları ve Kayseri'nin Planı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kayserispor, Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, kupada bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor.

Kayserispor, son antrenmanını bugün yapıp ardından Ankara'ya giderek kampa girecek. Hedef, adını 5. tura yükselen takımlar arasına yazdırmak.

Mücadele tek maç eleme usulü ile oynanacak ve 2 Aralık Salı günü, Keçiörengücü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Maçın başlama saati 15:30 olarak açıklandı.

