Kayserispor, Kocaelispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Kayserispor, Markus Gisdol yönetiminde pas, baskı ve çift kale maç çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 20:17
Antrenman detayları

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Zecorner Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular önce pas ve baskı çalışmalarına odaklandı.

Pas ve baskı çalışmalarının ardından ekip, kondisyon ve taktik uygulamalarını pekiştirmek amacıyla çift kale maç gerçekleştirdi.

Kayseri temsilcisi hazırlıklarını yarın da sürdürecek ve Kocaelispor karşılaşmasına hazırlıklarını tamamlamaya devam edecek.

