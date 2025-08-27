Kayserispor, Kocaelispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenman detayları

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Zecorner Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular önce pas ve baskı çalışmalarına odaklandı.

Pas ve baskı çalışmalarının ardından ekip, kondisyon ve taktik uygulamalarını pekiştirmek amacıyla çift kale maç gerçekleştirdi.

Kayseri temsilcisi hazırlıklarını yarın da sürdürecek ve Kocaelispor karşılaşmasına hazırlıklarını tamamlamaya devam edecek.