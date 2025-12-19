Kayserispor, Konyaspor Deplasmanı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Son Antrenman

Kayserispor, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tesislerde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Radomir Djalovic yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışması yapılan ekip, antrenmanın son bölümünü taktik çalışmalarla tamamladı.

Sarı kırmızılı takım öğleden sonra karayolu ile Konya’ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

Eksikler

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Jung, Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik ve Lionel Carole ile bahis cezası olan Abdulsamet Burak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR; SÜPER LİG'İN 17. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.