Kayserispor, Konyaspor Deplasmanı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Kayserispor, Süper Lig 17. haftasında Konyaspor deplasmanı öncesi son antrenmanını tamamladı; beş oyuncu sakatlık veya ceza nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:25
Son Antrenman

Kayserispor, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tesislerde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Radomir Djalovic yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışması yapılan ekip, antrenmanın son bölümünü taktik çalışmalarla tamamladı.

Sarı kırmızılı takım öğleden sonra karayolu ile Konya’ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

Eksikler

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Jung, Majid Hosseini, Yiğit Emre Çeltik ve Lionel Carole ile bahis cezası olan Abdulsamet Burak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

