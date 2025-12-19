Niğde Belediyespor, Teknik Direktör Ahad Kömürlüoğlu ile Ayrıldı

Kulüpten yapılan resmi açıklama

3. Lig'de mücadele eden Niğde Belediyespor, teknik direktörlük görevini yürüten Ahad Kömürlüoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Kömürlüoğlu'nun yönetim kuruluna sunduğu istifa doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, görev süresi boyunca kulübün sportif hedefleri istikametinde büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle çalışan Ahad Kömürlüoğlu'nun önemli başarılara imza attığı vurgulandı.

Kömürlüoğlu'nun BAL Ligi şampiyonluğunda ve önceki sezonda takımın ligde kalmasında sergilediği kararlı duruş ve mücadeleci kimliğiyle önemli pay sahibi olduğu ifade edildi.

Niğde Belediyespor yönetimi ayrıca ayrılığın herhangi bir olumsuz sürecin sonucu olmadığını, kulüp kültürü gereği görev değişikliklerinin doğal karşılandığını ve verilen emeklere her zaman değer verildiğini bildirdi.

Açıklamada, kulüp ile Ahad Kömürlüoğlu arasındaki ilişkinin bundan sonraki süreçte de dostane bir zeminde devam edeceği kaydedildi.

