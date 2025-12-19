DOLAR
Türkeli Anadolu Lisesi'nden Bilek Güreşinde 5 İl Birinciliği

Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B'de 5 il birinciliği ve çok sayıda madalya elde ederek Sinop'u temsil edecek.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:17
Türkeli Anadolu Lisesi'nden Bilek Güreşinde 5 İl Birinciliği

Türkeli Anadolu Lisesi'nden Bilek Güreşinde Öne Çıkan Başarı

Okul Sporları Gençler B Kategorisinde 5 il birinciliği

Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, Sinop Gazi Çelebi Spor Salonu’nda düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Kategorisi müsabakalarında dikkat çekici bir performans sergiledi.

Sağ ve sol kolda yapılan karşılaşmalarda okul sporcuları, 5 il birinciliği, 13 il ikinciliği ve 2 il üçüncülüğü alarak toplamda çok sayıda madalya kazandı. Bu dereceler, okulun spor alanındaki yükselen başarısını bir kez daha teyit etti.

Müsabakalarda kendi kategorilerinde il birincisi olan Sinem Can, Ayşenur Engin ve Hüseyin Özkaya, elde ettikleri bu başarılarla Karadeniz Bölge Grupları müsabakalarında Sinop ilini temsil etme hakkı kazandı.

Türkeli Anadolu Lisesi'nin bu başarısı, öğrenci sporculardan ve okul yönetiminden gelen disiplinli çalışmaların ve antrenmanların meyvesi olarak değerlendiriliyor. Okulun ilerleyen turnuvalarda da bölgesel ve ulusal arenada adından söz ettirmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

