Sakaryaspor kongresi ertelendi: 28 Aralık'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacak

Olağanüstü genel kurul katılım eksikliği nedeniyle ileri tarihe alındı

Sakaryaspor’un olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Kulüpteki gelişmeler, Muhammet Kıratlı’nın istifasının ardından Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde olağanüstü kongre düzenleme kararı alınmasıyla hız kazandı. Ancak toplantıya bazı kurul üyeleri katılmasına rağmen yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Alınan karara göre ertelenen olağanüstü genel kurul 28 Aralık Pazar günü, aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek ve Sakaryaspor’un yeni başkanı ile yönetim kurulu oylanacak.

