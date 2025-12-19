DOLAR
Sakaryaspor kongresi ertelendi: 28 Aralık'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacak

Sakaryaspor'un olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 28 Aralık Pazar gününe ertelendi; yeni başkan ve yönetim oylanacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:11
Olağanüstü genel kurul katılım eksikliği nedeniyle ileri tarihe alındı

Sakaryaspor’un olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Kulüpteki gelişmeler, Muhammet Kıratlı’nın istifasının ardından Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde olağanüstü kongre düzenleme kararı alınmasıyla hız kazandı. Ancak toplantıya bazı kurul üyeleri katılmasına rağmen yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Alınan karara göre ertelenen olağanüstü genel kurul 28 Aralık Pazar günü, aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek ve Sakaryaspor’un yeni başkanı ile yönetim kurulu oylanacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

