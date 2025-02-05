Kayserispor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 8 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde yapıldı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçı ile devam etti.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenman ile devam ettirecek.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor ile 8 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılan idmanla devam etti. Antrenmana Mane de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor ile 8 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılan idmanla devam etti. Antrenmana Mane de katıldı.