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Kayserispor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Konyaspor ile oynayacağı maç için çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlıklar Teknik Direktör Jakirovic yönetiminde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:24
Kayserispor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 8 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde yapıldı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçı ile devam etti.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenman ile devam ettirecek.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor ile 8 Şubat Cumartesi...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor ile 8 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılan idmanla devam etti. Antrenmana Mane de katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor ile 8 Şubat Cumartesi...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor ile 8 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılan idmanla devam etti. Antrenmana Mane de katıldı.

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