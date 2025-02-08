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Kayserispor Konyaspor'u Yenerek Bayram Havası Yarattı

Kayserispor, Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek mutlu bir galibiyet elde etti. Başkan Nurettin Açıkalın, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:48
Kayserispor Konyaspor'u Yenerek Bayram Havası Yarattı

Kayserispor'dan Değerli Bir Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bellona Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, uzun bir aradan sonra gelen bu zaferden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Açıkalın: "Birlikte Güzel Oyun Oynuyoruz"

Stat çıkışında gazetecilere konuşan Açıkalın, şehirde oluşan bayram havasından söz ederek, "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Güzel oyun oynuyoruz ve bu başarıyı seyircimizle paylaştığımız için sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Açıkalın, geçmişteki Trabzonspor maçında da takımın kazanma arzusunu hissettiklerini, bu galibiyetten sonra şehirdeki havanın daha da pozitifleştiğini belirtti. "Kayserispor gerçekten çok değerli. Şehir olarak elimizdeki değere sahip çıkıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Umarım, Eyüpspor maçından da 3 puanla döneriz." şeklinde konuştu.

Hulusi Akar'dan Destek Mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, galibiyetle ilgili mutluluğunu ifade ederek, Kayserispor'un gerçek potansiyeline ulaşacağına inandığını belirtti. Bu zaferin, takımın yükselişinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Bellona Kayserispor'da başkan...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Bellona Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Bellona Kayserispor'da başkan...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Bellona Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, açıklamada bulundu.

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