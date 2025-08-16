Kayserispor, Laszlo Benes'i Kayseri'ye Getirdi

Prensip anlaşması sağlandı; imza için sağlık kontrolü bekleniyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Slovak futbolcu Laszlo Benes ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki oyuncu, transfer görüşmelerinin ardından Kayseri'ye geldi.

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun forma giydiği Bundesliga takımlarından Union Berlin ile 1 yıllığına kiralama konusunda hem oyuncu hem de kulüp ile anlaşma sağladı.

Son aşamada sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından, Benes'in Kayserispor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.