Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Son olarak Dinamo Zagreb'de görev yapan teknik direktör Sergej Jakirovic, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar elde etmiş, ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz," ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.