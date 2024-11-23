DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.363.329,98 1,77%

Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi: Üzgünüm Ama İnanıyorduk

Kayserispor'un hocası Kaloğlu, Fenerbahçe'ye karşı mücadele ettiklerini ancak haksız kararlar aldıklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 19:24
Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi: Üzgünüm Ama İnanıyorduk

Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Ardından Kaloğlu'nun Açıklamaları

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 6-2 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaloğlu, "Gücümüz belli ama Fenerbahçe'yi yenmeye inanmıştık. Bunun için sahaya çıktık ve maç boyunca mücadele verdik.” dedi.

Maçın Başlangıcı ve Haksız Kararlar

Maçın başındaki haksız penaltı kararının tüm planlarını bozduğunu belirten Kaloğlu, "İlk penaltı pozisyonunun penaltı olmadığını herkes gördü. Ancak Direnç hoca ve VAR ekibi bunu es geçti. 5. dakikada haksız bir penaltıyla geriye düştük." şeklinde konuştu.

Takım Direncinin Düşmesi

Kaloğlu, "Üç orta saha oyuncusuna gösterilen sarı kartlar, orta sahadaki direncimizi kırdı. Üçüncü gol bence ofsayttı ve o pozisyonda da penaltı verilmeliydi.” diyerek, hakem kararlarının maç üzerindeki etkisini vurguladı.

Sonuç ve İleriye Dönük Hedefler

Geçmişteki 5 maçlık yenilmezlik serisine vurgu yaparak, "Bu takım bir maçta 6 gol yiyecek bir takım değil. Ancak 3. golden sonra rakibe verdiğimiz boş alanlar ve kontrataklar, Fenerbahçe'nin skoru artırmasını sağladı." dedi.

Kaloğlu, oyuncularının bugün sahada gösterdiği mücadelesinden gurur duyduğunu ve skoru geride bırakıp, oyunu geliştirmek için devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor Başkanı Çamlı Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
2
Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Yenerek Süper Lig'de Fark Yaratıyor
3
Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Geçerek Evinde Kazanmaya Devam Ediyor
4
Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi: Üzgünüm Ama İnanıyorduk
5
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hakem Hatalarına Dikkat Çekti
6
Gaziantep FK 3-0 RAMS Başakşehir: Kazak Galibiyeti Değerlendirdi
7
Beykoz Belediyespor Hentbolda Mihalıççık'ı Geçti

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı