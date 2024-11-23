Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi: Üzgünüm Ama İnanıyorduk

Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Ardından Kaloğlu'nun Açıklamaları

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 6-2 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaloğlu, "Gücümüz belli ama Fenerbahçe'yi yenmeye inanmıştık. Bunun için sahaya çıktık ve maç boyunca mücadele verdik.” dedi.

Maçın Başlangıcı ve Haksız Kararlar

Maçın başındaki haksız penaltı kararının tüm planlarını bozduğunu belirten Kaloğlu, "İlk penaltı pozisyonunun penaltı olmadığını herkes gördü. Ancak Direnç hoca ve VAR ekibi bunu es geçti. 5. dakikada haksız bir penaltıyla geriye düştük." şeklinde konuştu.

Takım Direncinin Düşmesi

Kaloğlu, "Üç orta saha oyuncusuna gösterilen sarı kartlar, orta sahadaki direncimizi kırdı. Üçüncü gol bence ofsayttı ve o pozisyonda da penaltı verilmeliydi.” diyerek, hakem kararlarının maç üzerindeki etkisini vurguladı.

Sonuç ve İleriye Dönük Hedefler

Geçmişteki 5 maçlık yenilmezlik serisine vurgu yaparak, "Bu takım bir maçta 6 gol yiyecek bir takım değil. Ancak 3. golden sonra rakibe verdiğimiz boş alanlar ve kontrataklar, Fenerbahçe'nin skoru artırmasını sağladı." dedi.

Kaloğlu, oyuncularının bugün sahada gösterdiği mücadelesinden gurur duyduğunu ve skoru geride bırakıp, oyunu geliştirmek için devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.