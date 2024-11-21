Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Fenerbahçe Maçında İyi Sonuç Almayı Umuyoruz

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada iyi bir mücadele ile maçı kazanma hedefinde olduklarını belirtti.

Moral Artışı ve Performans

Kaloğlu, son haftalarda elde ettikleri iyi sonuçların takımın moralini artırdığını vurguladı. Göreve başladığı günden bu yana oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Kaloğlu, "Özellikle antrenmandaki özverilerinden gayet memnunum. İyi ve konsantre şekilde devam ediyoruz. Son maçlarda öz güvenimiz yükseldi," dedi.

Zorlu Maç ve Hazırlıklar

Kaloğlu, Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacaklarını, rakibin güçlü kadrosunun farkında olduklarını belirtti. "Rakibimizin gücü belli. Ancak imkansız diye bir şey yok. İyi mücadele edersek, her türlü sonucu alabiliriz," diye ekledi.

Takımdaki Eksiklikler

Kayserispor'un bazı oyuncularının eksik olduğunu belirten Kaloğlu, Attamah'nın kırmızı kart cezalısı, Julian Jeanvier ve Hosseini'nin sakatlıkları olduğunu ifade etti. Buna rağmen kalan oyuncularla bir oyun planı gerçekleştireceklerini kaydetti.

Futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ın Yorumları

Kayserisporlu futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, lige verilen aranın kendilerine iyi geldiğini belirterek, "Fenerbahçe maçı bizim için önemli. Zorlu bir karşılaşma olacak, ancak hazırlıklıyız. Hocamızın gelişi ile yükselen bir grafiğimiz var," ifadelerini kullandı.

Antrenman Detayları

Kayserispor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu nezaretinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, ardından yapılan pas çalışması ile devam edip, çift kale maçıyla sona erdi.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki bu kritik karşılaşma, 23 Kasım Cumartesi günü RGH EnerTürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Bellona Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Kartal Kayra Yılmaz idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Bellona Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Kartal Kayra Yılmaz idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.