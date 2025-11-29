Kayserispor U19, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenip 3 Puanla Döndü

Kayserispor U19, U19 PAF Ligi 14. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı; Enes Melih Gökçek 82. dakikada golü attı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:07
Maç Özeti

U19 PAF Ligi 14. haftasında Kayserispor U19 PAF Takımı deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, ikinci yarıda eşitlik ancak 82. dakikada bozuldu. Enes Melih Gökçek attığı golle sarı kırmızılıları öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

Sonuç ve İstatistikler

Bu galibiyetle Kayserispor U19 PAF Takımı, 14. hafta sonunda beşinci galibiyetini almış oldu ve puanını 16'ya çıkardı. Oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar toplamda 16 puan topladı.

Gelecek Maç

Kayserispor U19 PAF Takımı, ligin 15. haftasında yine deplasmanda İkas Eyüpspor'a konuk olacak.

