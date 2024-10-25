DOLAR
34,28 -0,12%
EURO
37,17 -0,09%
ALTIN
2.997,48 0,42%
BITCOIN
2.318.574,42 0,86%

Kayserispor'un Galibiyet Hasreti Sona Eriyor Mu?

Sinan Kaloğlu, Hatayspor maçıyla Kayserispor'un 12 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:01
Kayserispor'un Galibiyet Hasreti Sona Eriyor Mu?

Kayserispor'un Galibiyet Arayışında Kaloğlu ve Takımının Motivasyonu

Trendyol Süper Lig'de 12 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçta 3 puana ulaşmayı hedefliyor. Kaloğlu, "Güçlü bir rakip bizi bekliyor. Onların da galibiyete ihtiyacı var, bizim de. Biz kazanmaya gidiyoruz." dedi.

Geçmişteki Son Galibiyet

Kayserispor, geçen sezonun 34. haftasında Burak Yılmaz yönetiminde Pendikspor'u 2-1 yenmişti ve o tarihten bu yana çıkış yakalayamadı. Son 12 maçta 5 defa puan alamayan sarı-kırmızılılar, 7 maçta ise berabere kaldı. Bu süreçte kalesinde 24 gol gören ekip, sadece 13 gol atabildi.

Kaloğlu'nun Oyuncularla İletişimi

Kaloğlu, Gaziantep FK ile oynadıkları maçta iyi bir mücadelenin sergilendiğini belirterek, "Planladığımız gibi oyuna baskılı başladık. Eğer ilk yarıda bir gol bulabilseydik, maçın sonucu daha farklı olabilirdi. Ancak oyuncularım ikinci yarıda büyük bir efor sarf etti." ifadelerini kullandı. Takımının güçlü bir rakibe karşı oynayacağını vurgulayan Kaloğlu, oyuncu karakterlerini yakından tanıyıp, stratejiler geliştirdiğini anlattı.

Hedef: Galip Gelmek

Kaloğlu, Hatayspor'un kalitesine dikkat çekerek, "Zaman zaman güçlü oyun sergiliyorlar. Ama biz de galip gelmek için sahada olacağız. Seri maçlar öncesi her maçı kazanmak istiyoruz. Savunmadaki sakatlıklara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Ezgi Kılıç Bronz Madalya Kazandı
2
Başakşehir Avrupa Kupalarında İkinci Kez 4 Farklı Yenildi
3
Kayserispor'un Galibiyet Hasreti Sona Eriyor Mu?
4
Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'ni Ağırlayacak
5
Trabzonspor, Göztepe Deplasmanında İlk Galibiyet Peşinde
6
Saliha Tama, Dünya Triatlon Birliği Kadınlar Komitesi Üyesi Oldu
7
Şanlıurfaspor, Iğdır FK'yi Sahasında Ağırlıyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı