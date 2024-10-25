Kayserispor'un Galibiyet Hasreti Sona Eriyor Mu?

Kayserispor'un Galibiyet Arayışında Kaloğlu ve Takımının Motivasyonu

Trendyol Süper Lig'de 12 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçta 3 puana ulaşmayı hedefliyor. Kaloğlu, "Güçlü bir rakip bizi bekliyor. Onların da galibiyete ihtiyacı var, bizim de. Biz kazanmaya gidiyoruz." dedi.

Geçmişteki Son Galibiyet

Kayserispor, geçen sezonun 34. haftasında Burak Yılmaz yönetiminde Pendikspor'u 2-1 yenmişti ve o tarihten bu yana çıkış yakalayamadı. Son 12 maçta 5 defa puan alamayan sarı-kırmızılılar, 7 maçta ise berabere kaldı. Bu süreçte kalesinde 24 gol gören ekip, sadece 13 gol atabildi.

Kaloğlu'nun Oyuncularla İletişimi

Kaloğlu, Gaziantep FK ile oynadıkları maçta iyi bir mücadelenin sergilendiğini belirterek, "Planladığımız gibi oyuna baskılı başladık. Eğer ilk yarıda bir gol bulabilseydik, maçın sonucu daha farklı olabilirdi. Ancak oyuncularım ikinci yarıda büyük bir efor sarf etti." ifadelerini kullandı. Takımının güçlü bir rakibe karşı oynayacağını vurgulayan Kaloğlu, oyuncu karakterlerini yakından tanıyıp, stratejiler geliştirdiğini anlattı.

Hedef: Galip Gelmek

Kaloğlu, Hatayspor'un kalitesine dikkat çekerek, "Zaman zaman güçlü oyun sergiliyorlar. Ama biz de galip gelmek için sahada olacağız. Seri maçlar öncesi her maçı kazanmak istiyoruz. Savunmadaki sakatlıklara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.