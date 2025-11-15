Kayserispor’un Kupa Randevusu 2 Aralık’ta: Rakip Ankara Keçiörengücü

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü ile 2 Aralık saat 15.30'te karşılaşacak; stadyum TFF tarafından açıklanacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 00:42
Maç günü ve saati açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu programını duyurdu. Kayserispor, 3. Eleme Turu'nda Niğde Belediyespor'u 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, 4. Eleme Turu'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Karşılaşma 2 Aralık tarihinde Ankara'da oynanacak ve saat 15.30'te başlayacak.

Maçın oynanacağı stadyum adresi ise ilerleyen günlerde TFF tarafından ilan edilecek.

