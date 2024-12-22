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Kayserispor'un Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "Biz İyi Yoldayız"

Kayserispor, Galatasaray'a 5-1 yenildi. Teknik direktör Kaloğlu, takımın iyi çalıştığını belirtti ve eksiklerin tamamlanmasıyla daha güçlü olacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:28
Kayserispor'un Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "Biz İyi Yoldayız"

Kayserispor'un Galatasaray Maçındaki Yenilginin Ardından Sinan Kaloğlu Açıklamalarda Bulundu

Trendoyol Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, takımının istekli bir futbol ortaya koyduğunu ancak sonucun kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Kaloğlu, Galatasaray’ı tebrik ederek, "Güzel bir galibiyet aldılar. Biz üzgünüz. Hem Türkiye’de hem Avrupa’da yenilmeyen bir takım var. Kazanmamız için farklı bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu yenilikçi ve tutkulu bir oyun anlayışıyla alakalıydı. Çalışmalarımızı da buna göre yaptık." dedi.

Pozisyonları Değerlendiremedik

Maçın başındaki penaltı golü ile geriye düştüklerine dikkat çeken Kaloğlu, "O bizim için bir şanssızlık oldu. Verilip verilmemesi tartışılır. Bu tür durumlarda penaltı verilmemeli. Oyuncunun elini nereye götürebilir ki?" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Kaloğlu, ilk yarıda takımın coşkusuna ve baskısına vurgu yaparak, "Kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Orada biraz daha becerili olabilseydik, ilk yarı daha farklı olabilirdi." şeklinde konuştu.

İkinci Yarıda Geri Dönüş Olmadı

İkinci yarıya aynı heyecanla başladıklarını ancak şanssız bir şekilde kornerden gol yediklerini belirten Kaloğlu, "Yunus güzel bir gol attı. O an kırılma anıydı." dedi.

Geri düştükten sonra Galatasaray'a karşı mücadele etmenin zorluğuna dikkat çeken Kaloğlu, "Kaybetmek için sahaya çıkmadık, biz kazanmak için çıktık ama Galatasaray’ın oyuncuları çok kaliteliydi, girdiği pozisyonları değerlendirdiler." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaloğlu, takımının mücadelesinden memnun kaldığını belirterek, "Bizim rakibimiz Galatasaray değil, önümüzde oynayacağımız Bodrum FK ve Samsunspor. Üst grupla aramızda büyük fark yok, sadece üç dört puanlık bir fark var. Biz iyi yoldayız ve eksiklerimiz tamamlandığında daha güçlü olacağız." ifadesinde bulundu.

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