Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Jakirovic İlk Antrenmanına Çıktı

Kayserispor'un Yeni Dönemi Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yola devam ediyor. Jakirovic, takımın başında ilk antrenmanına çıkarak oyuncularla bir araya geldi.

Trabzonspor Maçına Hazırlık

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün görevine başlayan Jakirovic yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleriyle idmana başladı.

Taraftarların da ilgiyle takip ettiği antrenman, pas ve baskı çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Yeni teknik direktör Jakirovic'in hazırlıkları, takıma yeni bir soluk kazandırması bekleniyor.

Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.