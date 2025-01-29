Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Jakirovic: "Sıfırdan Başlıyoruz!"

Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Jakirovic Basınla Buluştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile basın mensupları bir araya geldi. Jakirovic, "Sıfırdan başlıyormuş gibi düşünmemiz gerekiyor. Her şeye yeniden başlıyoruz ve cumartesi günü çok çok önemli bir maçımız var. Bu maçta elimizden geleni yapacağız ve başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın Kalitesine Güveniyorum

RHG Enertürk Enerji Stadında düzenlenen basın toplantısında Kayseri'de olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Jakirovic, "Takımımızın iyi bir kalitesi olduğunu ama bu kalitenin karşılığında olması gereken pozisyonda olmadığını söyleyebilirim. Takımımızın bir mental güce, mental birlikteliğe ihtiyacı var," dedi. Jakirovic, takımın mevcut durumuna dikkat ederek, ligde kalma mücadelesi verdiklerini vurguladı.

Pozitif Bir Atmosfer Yaratmalıyız

Sportif direktör ile yaptığı görüşmenin ardından takımın hedefleri için aynı vizyona sahip oldukları kanaatine vardığını belirten Jakirovic, "Eğer mental birlikteliği sağlarsak sahada başarılı olacağımıza inanıyorum. Yapacak çok işimiz var," dedi ve oyuncuların daha fazla çaba göstermesini beklediğini ifade etti.

Yeni Oyun Sistemlerine Açık

Jakirovic, geçmişte daha ofansif oyun sergileyen takımlar çalıştırsa da, bu durumun maçın analizine ve rakibe bağlı olarak değişebileceğini belirtti: "Kimi zaman 3-5-2, kimi zaman 4-5-1 ile oynayabiliriz. Antrenmanlarda çok çalışacağız," dedi.

Başkan Açıkalın'dan Teşekkürler

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, önceki teknik direktör Sinan Kaloğlu'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Açıkalın, Jakirovic'in Kayserispor'u iyi bildiğini ve başarılı olacağına inandığını söyledi. "Bir anlaşma sağladık, kendisi Kayserispor'a hizmet etmekten gurur duyacağını deklare etti," diye ekledi.

Sportif Direktörlük Görevine Türkmen Atandı

Açıkalın, sportif direktörlük için Muhammed Türkmen ile anlaştıklarını açıkladı. Başkan, "Şehrimizde olumlu bir atmosfer var, taraftarımız büyük bir destek veriyor," dedi.

Genel Kurul Kararını Aldık

Açıkalın, genel kurul için karar alındığını ve şubat ayında gerçekleşeceğini duyurdu. "Ben adayım, herkes aday olabilir," ifadesini kullandı.

Boa Morte'nin Sözleşmesini Feshetmesi

Açıkalın, oyuncu Boa Morte'nin kendi iradesiyle sözleşmesini feshettiğini belirterek, "Bunun hukuki yaptırımları olacaktır. Biz kimseyi zorla tutamayız," dedi.

Henüz oynanmayan maçlar öncesinde Kayserispor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 kaybetmesinin ardından teknik direktör Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergej Jakirovic (sağ 2), RHG Enertürk Enerji Stadında düzenlenen basın toplantısına katıldı. Toplantıda, Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın (sol 2) ve sportif direktörlüğe getirilen Muhammed Türkmen (solda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergej Jakirovic (sağ 2), RHG Enertürk Enerji Stadında düzenlenen basın toplantısına katıldı. Toplantıda, Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın (sol 2) ve sportif direktörlüğe getirilen Muhammed Türkmen (solda) de yer aldı.