Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu İlk Antrenmanına Çıktı

Kayserispor’un Yeni Teknik Direktörü İlk İdmanında Taraftara Müjdeler Verdi

Kayserispor, teknik direktörlük koltuğuna oturan Sinan Kaloğlu ile yeni bir döneme merhaba dedi. Kaloğlu, bugün ilk antrenmanına çıkarken, Kayserispor’un başarısını öncelikli hedef olarak belirledi.

Kaloğlu: "Taraftarımızı Mutlu Etmek İçin Buradayız"

Teknik direktör Burak Yılmaz’ın takımda ayrılmasının ardından göreve gelen Kaloğlu, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kayserispor taraftarı takımlarının en iyi yere gelmesini istiyor, bizim görevimiz de onları mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

Geçmiş Deneyimi ve Hedefleri

Kaloğlu, Kayseri'ye yabancı olmadığını ve uzun yıllar önce Kayseri Erciyesspor forması giydiğini hatırlattı. "Burada olduğum için mutluyum ve Kayserispor’un daha iyi yerlere gelmesi için kimseyi üzmeyeceğiz," dedi. Burak Yılmaz ve ekibine teşekkür eden Kaloğlu, takımın gelişim odaklı çalışacağını belirtti.

İlk 4 Maçta 12 Puan Hedefi

Kayserispor, ligin ilk 4 maçında 12 puan hedefi koyduğunu vurgulayan Kaloğlu, "Burada galibiyet birinci önceliğimizdir. Başakşehir maçından aldığımız puan üzerine yeni hedefler koyacağız," diye ekledi.

Carlos Mane'den Açıklama

Orta saha oyuncusu Carlos Mane, Başakşehir ile oynanan maçın iyi geçtiğini ve kulüp desteği için teşekkür etti. "Zor bir dönemden geçiyorum ama Gaziantep FK ile oynayacağımız maça iyi hazırlanıyoruz," şeklinde konuştu.

Antrenman Detayları

Kayserispor, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kaloğlu yönetimindeki ilk antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, pas çalışmalarıyla sürdü ve çift kale maçla sona erdi.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bellona Kayserispor'da Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, takımla ilk antrenmanına çıktı.