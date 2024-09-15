Kayserispor ve Eyüpspor Beraberliği Sonrası Teknik Analizler

Kayserispor-Eyüpspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Bellona Kayserispor ve Eyüpspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Maç sonrası her iki takımın teknik ekibi değerlendirmelerde bulundu.

Kayserispor Teknik Ekibi Yorumladı

Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın performansını değerlendirdi. Sütlü, "Eyüpspor ile keyifli bir maç oynadık. İlk yarısı ve ikinci yarısı arasında büyük bir fark vardı." ifadelerini kullandı.

Maçın gidişatını etkileyen faktörlere de değinen Sütlü, "Eyüpspor transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Biz de mevcut kadromuzla en iyiyi ortaya koymak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. İlk yarı beklediğimiz gibi geçmedi ama ikinci yarıda stratejimizi değiştirerek oyunun içine dahil olduk. Herkesin takdir edeceği gibi son anlarda galibiyeti kaçıran taraf biz olduk," dedi.

Sütlü, tüm oyunculara ve özellikle teknik direktör Burak'a teşekkür ettiklerini vurguladı: "Kayserispor, mevcut koşullar altında her zaman konuşulacak bir takım olmaya devam edecektir."

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Değerlendirmelerde Bulundu

Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş ise maçın genel dinamiklerine değindi. Yavaş, "Maçın ilk yarısında tamamen kontrolü elimize aldık. Takımımız, istediğimiz oyun yapısını 45 dakika boyunca sahada uyguladı. Skoru önde götürdük, ancak ikinci yarıda biraz fazla öz güvenle ilerledik ve oyunun kontrolünü kaybettik." dedi.

Yavaş, Kayserispor'un duran toptan bulduğu golle maçta ivme kazandığını ve beraberlik sonrası tekrar oyunu kontrol altına almaya çalıştıklarını belirtti. "Deplasmandan alınan bir puan değerlidir, ama bu sonuç bizleri hüsrana uğrattı," diyerek sözlerini tamamladı.