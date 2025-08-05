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Kazeem Olaigbe Trabzonspor'a Geldi: Taraftarlar Coşkulu Karşıladı

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Kazeem Olaigbe, Fransa'dan özel uçakla Trabzon'a geldi. Taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 22:38
Kazeem Olaigbe Trabzonspor'a Geldi: Taraftarlar Coşkulu Karşıladı

Trabzonspor’un Yeni Transferi Kazeem Olaigbe Kentte

Trabzonspor Kulübü, prensipte anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe'yi karşılamak üzere Trabzon'a gelen özel uçakla karşıladı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Fransa'dan kente geldiği anlarda kulüp yetkilileri ve coşkulu bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Taraftarlardan Yoğun İlgi

Kazeem Olaigbe, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığında taraftarların sevgi gösterilerine maruz kaldı. Genç futbolcu, bu coşkuya karşılık vererek taraftarlarla üçlü çektirip basın mensuplarına poz verdi.

Sağlık Kontrolü Bekleniyor

Olaigbe'nin, kulüple olan resmi sözleşmesini imzalayabilmesi için yarın sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. Trabzonspor’un yeni transferinin kariyerinde önemli bir sayfa açacağı merakla bekleniyor.

Trabzonspor Kulübünün prensipte anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe (fotoğrafta)...

Trabzonspor Kulübünün prensipte anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe (fotoğrafta), kente geldi. Trabzon Havalimanı'na gelen sol kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'i kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı. Olaigbe, taraftarlara üçlü çektirdi.

Trabzonspor Kulübünün prensipte anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe (fotoğrafta)...

Trabzonspor Kulübünün prensipte anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe (fotoğrafta), kente geldi. Trabzon Havalimanı'na gelen sol kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'i kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı. Olaigbe, taraftarlara üçlü çektirdi.

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